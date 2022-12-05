Райс: «У Англии отличная сборная, но нас недооценивают»

Хавбек английской национальной команды Деклан Райс высказался об амбициях своей сборной после победы над Сенегалом в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Теперь другие команды могут начать нас бояться. У нас отличная сборная, но нам не отдают должное. Мы заслуживаем большего уважения. Когда Аргентина или Нидерланды легко выигрывают свои матчи, это называют победой на классе, а нас недооценивают. Команда сейчас лучше, чем была на прошлом чемпионате Европы», — приводит слова опорного полузащитника «Вест Хэма» издание L’Equipe.

Также Райс поделился ожиданиями от игры против Франции, отметив, что о такой встрече можно только мечтать. Деклан заявил, что уверен в том, что весь мир увидит желание англичан пробиться дальше через несколько дней.

Напомним, что Англия обыграла Сенегал со счётом 3:0, а поединок против действующих чемпионов мира пройдёт в субботу, 10 декабря.