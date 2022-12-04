Кейн вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Англии на крупных турнирах

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн установил рекорд английской сборной.

Лидер «трёх львов» поразил ворота Сенегала в концовке первого тайма поединка 1/8 финала, установив на табло счёт 2:0. Данный гол стал для Кейна 11-м за сборную на крупных турнирах (семь в рамках чемпионата мира и четыре – на чемпионате Европы) – лучший показатель за всю историю среди игроков сборной Англии, отмечает Opta. Прежним рекордсменом был Гари Линекер, отличившийся десять раз.

Результативный удар в матче с Сенегалом – первый для Гарри Кейна на катарском мундиале. Напомним, что на ЧМ-2018 в России форвард забил шесть мячей, став лучшим голеодором соревнования.