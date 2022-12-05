Кейн: «Сборная Англии сыграла очень зрело»

Форвард английской национальной команды Гарри Кейн прокомментировал победу над сборной Сенегала (3:0).

Футболист «Тоттенхэма», признанный лучшим игроком матча, отметился забитым голом, а компанию ему в списке голеодоров составили Джордан Хендерсон и Букайо Сака.

«Матчи плей-офф чемпионата мира не могут быть простыми, но сегодня мы добились своего, сыграв очень зрело. Нам пришлось непросто с самого начала встречи, однако мы уверенно распорядились возможностями, которые у нас были», – заявил в послематчевом интервью Rai капитан англичан, отпраздновавший свой первый гол на турнире.