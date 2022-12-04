Кейн удвоил перевес сборной Англии в контратаке перед уходом на перерыв

Сборная Англии блестяще провела концовку первого тайма в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Сенегала. На 38-й минуте быстрая атака привела к голевому удару Джордана Хендерсона. А на третьей компенсированной минуте британцы забили снова. После перехвата мяча на своей половине поля Джуд Беллингем точно сыграл на ход Филу Фодену, тот в касание сыграл на свободного Гарри Кейна, который имел время подготовить удар метров с 15, в итоге получилось сильно пробить и не оставить голкиперу ни шанса на спасение своих ворот - 2:0.

Победитель этого поединка далее пересечется со сборной Франции.

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