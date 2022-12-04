Сборная Англии никогда не проигрывала на чемпионате мира африканским командам

Сборная Англии в настоящий момент сражается за место в четвертьфинале катарского чемпионата мира, она забила уже три гола сенегальской команде, подтвердив свой статус очень успешноц команды в матчах против сборных с африканского континента.

Как выяснилось, ранее англичане никогда не проигрывали в матчах чемпионата мира африканским командам, и подтвердили свое реноме еще раз. А впервые они сыграли в плей-офф против африканской команды в 1990 году, тогда это случилось в четвертьфинале против Камеруна, и англичане выиграли со счетом 3:2. Но лишь в дополнительное время.

В настоящий момент в рамках 1/8 финала чемпионата мира сражаются сборные Англии и Сенегала, следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.