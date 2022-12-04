Фоден приблизился к достижению Роналдо

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден дважды ассистировал товарищам по команде в матче 1/8 финала чемпионата мира против Сенегала.

В концовке первого тайма после передачи Фодена забил Гарри Кейн, а на 57-й минуте футболист «Манчестер Сити» выступил в роли помощника для Букайо Саки, установившего на табло счёт 3:0. По сведениям Opta, 22-летний Фоден стал вторым в списке самых молодых игроков, сделавших два голевых паса в матче плей-офф чемпионата мира. Рекордсменом остаётся легендарный бразилец Роналдо, дважды ассистировавший в поединке ЧМ-1998 против Дании в 21-летнем возрасте.

На данный момент в активе Фила Фодена один забитый гол и два результативных паса в рамках катарского мундиаля.