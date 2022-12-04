Мостовой рассказал, чего стоит ожидать от матча Англия — Сенегал

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира между Англией и Сенегалом.

По мнению эксперта, в предстоящей встрече африканская сборная будет действовать от обороны.

«У сборной Сенегала появляется шанс, она давно не выходила из группы. Причём команда у сенегальцев мощная, атлетичная. При этом, действительно, есть ощущение, что Сенегал не будет всё время обороняться», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, матч Англия — Сенегал состоится сегодня, 4 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с лучшей командой из пары Франция — Польша.