Джоркаефф призвал провести чемпионат мира 2030 года в Африке

Юрий Джоркаефф, бывший чемпион мира в 1998 году в составе французской сборной, озвучил пожелания по поводу места проведения чемпионата мира 2030 года. Судя по всему, это будет турнир, который разделят между собой страны одного региона, и Джоркаефф считает, что этой зоной может стать Северная Африка.

- Возможны любые решения, Европа, Китай, Южная Америка. Но я хотел бы увидеть чемпионат мира в Марокко, Тунисе и Алжире, в 2030 году, - цитирует слова Джоркаеффа pianetamilan.it.

Напомним, что африканский чемпионат принимал чемпионат мира лишь один раз - в Южноафриканской Республике в 2010 году.