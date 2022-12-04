Экс-игрок «Спартака» Мор дал прогноз на матч Англия - Сенегал

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о поединке между сборными Англии и Сенегала в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира – 2022.

«У англичан лучший состав на этом ЧМ. Они играют с большим запасом. Сенегал уже прыгнул выше головы. Англичане должны максимально включаться и уверенно побеждать. Ставлю на фору (-1.5)», - приводит слова Эдуарда «РБ Спорт».

Поединок 1/8 финала мундиаля пройдет сегодня, 4 декабря. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния встретится в четвертьфинале с Францией или Польшей.