Саутгейт считает, что Стерлинг может не вернуться в расположение сборной Англии на ЧМ-2022

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Сенегалом (3:0) высказался о проблеме Рахима Стерлинга.

Напомним, что футболист «Челси» выбыл из состава на матч 1/8 финала из-за личных проблем. Как выяснилось позднее, Стерлинг вернулся в Англию, поскольку его дом был ограблен.

«Сейчас самое главное для Рахима – оставаться с семьёй. Мы будем поддерживать его и дадим ему столько времени, сколько потребуется для решения проблем. Я не знаю, сможет ли он вернуться в расположение команды до конца чемпионата мира, и я не собираюсь на него давить. Футбол не всегда должен быть на первом месте», – сказал Саутгейт на послематчевой пресс-конференции.