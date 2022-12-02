Райс: «Не вижу причин, почему Рэшфорд не может взять «Золотую бутсу» чемпионата мира»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс не сомневается в том, что нападающему Маркусу Рэшфорду вполне по силам взять «Золотую бутсу» чемпионата мира. Напомним, сейчас на счету форварда «Манчестер Юнайтед» три мяча на мундиале – это столько же, сколько у Коди Гакпо, Эннера Валенсии и Килиана Мбаппе. Именно эти футболисты пока лидируют в борьбе за звание лучшего бомбардира турнира.

«Не вижу причин, почему Рэшфорд не может взять «Золотую бутсу» чемпионата мира», – заявил Райс на пресс-конференции сборной Англии.

Напомним, в ⅛ финала сборная Англии встретится с Сенегалом, который вышел со второго места в группе A с Нидерландами, Катаром и Эквадором.