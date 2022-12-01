Гаджиев: «Пора уже Англии выиграть чемпионат мира»

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, за какую сборную болеет на чемпионате мира – 2022. Престижный турнир в эти дни проходит в Катаре.

«Я бы хотел, чтобы Англия выиграла. Мне в детстве говорили, что Англия - футбольная страна, еще папа жил в те времена, когда они становились чемпионами. Пора уже выиграть ЧМ», - передает слова руководителя «Матч ТВ».

Сборная Англии выиграла свою группу на мундиале, набрав семь баллов. В рамках 1/8 финала чемпионата мира подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командой Сенегала. Поединок состоится 4 декабря.