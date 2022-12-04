Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сака сделал разгромным счёт в матче Англия - Сенегал

04 Декабря 2022 • 23:19 Комментировать
Англия
3:0
Сенегал
окончен

Матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сенегала получается в одни ворота. Несмотря на все старания африканцев, забивает только соперник. Снова атака англичан стартовала на их половине поля, Фил Фоден продрался по левой кромке поля и от угла штрафной сыграл поперек на поля на Букайо Саку, который почти без сопротивления эффектно переправил мяч в сетку ворот Эдуара Менди. Счет стал 3:0.

Напомним, что в конце первого тайма забивали Джордан Хендерсон и Гарри Кейн.

На следующей стадии, скорее всего, именно англичане станут соперниками французов, которые сегодня разобрались с поляками.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Сенегала Букайо Сака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Франция Франция
Польша Польша
3
1
1.32 5.40 10.00
Видео
Окончен
Англия Англия
Сенегал Сенегал
3
0
1.58 3.90 6.60
Видео
05.12.22 в 18:00
Япония Япония
Хорватия Хорватия
3.90 3.30 2.09
Видео
05.12.22 в 22:00
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1.27 6.00 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Декабря
00:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кулибали: «Сборная Англии очень сильна, мы можем гордиться своим выступлением»
00:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сенегал потерпел самое крупное поражение на больших международных турнирах
00:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кейн: «Сборная Англии сыграла очень зрело»
00:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кейн – лучший игрок матча Англии против Сенегала
00:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Орещук: «Левандовски совсем не реализовал себя на турнире»
00:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Фоден: «Сборная Франции выглядит сильнейшей на турнире»
00:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Беллингем: «Хендерсон очень недооценён»
00:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Радимов - о Мбаппе: «Представляю, как он будет выкручивать руки владельцам «ПСЖ»
00:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Игроки сборной Англии на пути в четвертьфинал ЧМ-22 не получили ни одной карточки
00:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия и Франция впервые сыграют друг с другом в плей-офф крупного турнира
00:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия повторила рекорд по голам за один крупный турнир
00:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Наставник сборной Японии: «Матч с Хорватией может продлиться 120 минут, мы к этому готовы»
04 Декабря
23:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бирхоффа хотят сделать «козлом отпущения» за провал немецкой сборной на чемпионате мира
23:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии никогда не проигрывала на чемпионате мира африканским командам
23:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фоден приблизился к достижению Роналдо
Все новости
Рекомендуем