Сака сделал разгромным счёт в матче Англия - Сенегал

Матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сенегала получается в одни ворота. Несмотря на все старания африканцев, забивает только соперник. Снова атака англичан стартовала на их половине поля, Фил Фоден продрался по левой кромке поля и от угла штрафной сыграл поперек на поля на Букайо Саку, который почти без сопротивления эффектно переправил мяч в сетку ворот Эдуара Менди. Счет стал 3:0.

Напомним, что в конце первого тайма забивали Джордан Хендерсон и Гарри Кейн.

На следующей стадии, скорее всего, именно англичане станут соперниками французов, которые сегодня разобрались с поляками.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.