Беллингем – первый в нынешнем веке игрок моложе 20 лет, попавший в старт сборной Англии в плей-офф ЧМ

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем попал в стартовый состав на матч 1/8 финала против Сенегала.

Представитель дортмундской «Боруссии» – первый с начала тысячелетия футболист не старше 19 лет, который сыграет за сборную Англии в плей-офф мундиаля с первых минут, отмечает Opta. Последним игроком, которому это удавалось, был знаменитый экс-форвард Майкл Оуэн, сыгравший в ещё более юном возрасте (18 лет и 198 дней) на ЧМ-1998 против Аргентины.

В активе Джуда Беллингема один забитый мяч в трёх поединках катарского чемпионата мира. Хавбек отличился во встрече первого тура группового этапа против сборной Ирана.