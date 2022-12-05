Стерлинг покинул сборную Англии из-за ограбления своего дома

Стало известно, почему полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг покинул тренировочный лагерь «трёх львов» - у него ограбили дом в Лондоне.

Как пишет Daily Telegraph, Стерлинг летал в Великобританию, чтобы удостовериться в безопасности своих близких. И как только он решит свои личные дела и убедится, что с ними всё в порядке – постарается вновь вернуться в Катар и помочь своей сборной в игре против команды Франции в четвертьфинале.

Накануне англичане разгромно обыграли сборную Сенегала и без помощи Рахима Стерлинга – 3:0. По голу на свой счёт записали Джордан Хендерсон, Гарри Кейн и Букайо Сака.