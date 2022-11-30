Канунников: Англия фаворит, но Сенегал даст жару

Экс-игрок «Рубина» Максим Канунников высказался о перспективах сборной Англии на чемпионате мира – 2022. Напомним, англичане заняли первое место в своей группе и вышли в плей-офф турнира.

«Англия всегда на больших турнирах легко проходит групповой этап. По их игре видно, что у них есть задел. Я жду от Англии финала, минимум. Тем не менее уже говорил, что сенсации будут на турнире», — приводит слова Канунникова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Англия является фаворитом в матче 1/8 финала против Сенегала (4 декабря в 22:00 по московскому времени), но англичанам точно не будет легко в этой встрече.