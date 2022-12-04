​Хендерсон лишь в третий раз забил за сборную Англии

В воскресенье вечером сборная Англии сражается с футболистами из Сенегала за билет в четвертьфинал мундиаля. Открыть счёт «трём львам» удалось на 38-й минуте. После передачи от Джуда Беллингема точный удар из центра чужой штрафной площади нанёс Джордан Хендерсон.

Для Джордана Хендерсон забитый гол за сборную Англии является особенным событием. В предыдущей 71 игре за «трёх львов» Хендерсон забил только два раза. Впервые это случилось на Евро-2020, когда полузащитник расписался в воротах Украины в четвертьфинале. Ещё один гол за сборную Хендо забил Албании в отборе на чемпионат мира – 2022.