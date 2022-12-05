Линекер отреагировал на выход Англии в четвертьфинал мундиаля

Бывший английский футболист, а ныне телеведущий Гари Линекер не смог не отреагировать на выход своей родной сборной в четвертьфинал мундиаля в Катаре. Накануне англичане разгромно обыграли сборную Сенегала – 3:0.

«Снова красивый футбол в исполнении Англии. Спасибо Гарету Саутгейту. Оба его неоднозначных решения сыграли роль и забили», - пишет Линекер в соцсетях.

Напомним, в четвертьфинале англичане сыграют с действующими чемпионами мира – сборной Франции. Накануне «трёхцветные» уверенно обыграли поляков и выбили их из турнира – 3:1.

Ранее подопечные Саутгейта повторили рекорд по числу забитых голов на крупных турнирах.