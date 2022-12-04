Кейн от всей сборной Англии пожелал здоровья Пеле

Форвард и капитан «трёх львов» Гарри Кейн пожелал здоровья экс-форварду сборной Бразилии Пеле. Недавно трёхкратный чемпион мира оказался в больнице с респираторной инфекцией. С 2020 года легендарный 82-летний бразилец лечится от рака.

«Посылаем всего наилучшего его семье. Пеле нас вдохновляет, невероятный футболист и невероятный человек», - цитирует Кейна The Sport Talk.

Сегодня сборную Англии ждёт встреча с командой Сенегала в рамках 1/8 финала мундиаля в Катаре. В четвертьфинале победитель этой пары встретится с первым триумфатором сегодняшнего дня – сборной Франции. «Трёхцветные» часом ранее обыграли сборную Польши – 3: 1.