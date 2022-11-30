Рианчо — о первых парах 1/8 финала ЧМ-2022: «Там нет явных фаворитов»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о первых парах, которые встретятся в плей-офф чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Первые две пары 1/8 финала чемпионата мира получились достаточно равными. Там нет явных фаворитов, все четыре команды могут спокойно пройти дальше», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Специалист отметил, что по именам англичане и нидерландцы выглядят солиднее, но в целом силы сборных равны.

В рамках 1/8 финала мундиаля Нидерланды сыграют против национальной команды США (3 декабря в 18:00 по мск), а сборная Англии проведет встречу с Сенегалом (4 декабря в 22:00 по мск).