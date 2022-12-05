Саутгейт: «Хендерсон объединяет всю команду, великолепный игрок»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре Джордана Хендерсона в матче 1/8 финала чемпионата мира против Сенегала (3:0).

Полузащитник «Ливерпуля» вывел англичан вперёд на 38-й минуте, а на 82-й был заменён – к тому моменту на табло уже горел итоговый счёт.

«Хендерсон провёл потрясающий матч. Да, он нечасто забивает, но это выдающийся игрок. Джордан – образцовый лидер, умеющий объединять всю команду и показывающий классный футбол», – заявил в послематчевом интервью ITV рулевой «трёх львов».

Соперник Англии по четвертьфиналу – сборная Франции, ранее обыгравшая Польшу (3:1).