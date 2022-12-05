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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кавазашвили заявил, что Сенегал ни в чём не уступал Англии

05 Декабря 2022 • 16:55 Комментировать
Англия
3:0
Сенегал
окончен

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу сборной Англии над Сенегалом (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

Кавазашвили сказал «Чемпионату», что сенегальцы не уступали Англии по игре, особенно в первом тайме, даже была мысль о возможной сенсации в этом матче, но англичане показали очень организованную игру, забив первыми в ворота соперника.

Сборная Англии встретится в четвертьфинале турнира с Францией, матч пройдет 10 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что французы одолели в 1/8 финала чемпионата мира национальную команду Польши, встреча завершилась со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Сенегала Анзор Кавазашвили
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