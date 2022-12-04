Кейн: «Нам очень повезло с Саутгейтом»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн вновь высказался в защиту рулевого команды Гарета Саутгейта.

Англичане провалили Лигу наций, что спровоцировало бурную критику в адрес наставника «трёх львов», но игроки продолжали и продолжают верить в специалиста.

«Многие в нашей команде защищали Саутгейта даже после летних неудач, потому что мы понимаем, какой поворот он совершил в сборной Англии на поле и за его пределами.

Фанаты и СМИ всегда требуют большего, но мы заняли первое место в группе на ЧМ-2022 – и это нельзя воспринимать как должное, ведь некоторые большие сборные не смогли выйти в плей-офф. Нам очень повезло с Саутгейтом, потому что он отличный тренер, играющий ключевую роль в наших успехах», – цитирует Mirror Кейна.