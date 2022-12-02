Трент: «Ни один защитник не любит играть против Рэшфорда»

Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд оценил уровень игры нападающего Маркуса Рэшфорда, который пока что входит в список лучших бомбардиров этого чемпионата мира с тремя голами на счету.

«Он очень техничный, что позволяет ему забивать и создавать голы. Ни один защитник не любит играть против Маркуса. В отдельном эпизоде сложно предположить, что он будет делать: попытается забить или отдаст обостряющую передачу», – заявил Александер-Арнольд в интервью официальному сайту сборной Англии.

Напомним, Рэшфорд возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата мира вместе с Килианом Мбаппе, Эннером Валенсией и Коди Гакпо, у которых на счету тоже по 3 гола.