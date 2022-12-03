​Саутгейт: «Мы верим в Магуайра»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Сенегала сказал несколько слов о защитнике Гарри Магуайре.

Отметим, что Гарри Магуайр регулярно сталкивается с критикой из-за своих ошибок, причём подшучивают над футболистом не только в Англии.

«Он хороший футболист. Он знает, что мы полностью верим в него. У него были прекрасные выступления. Ему немного не повезло со сменой тренеров и философии [в «Манчестер Юнайтед»] и травмой. Но сейчас он ощущает любовь болельщиков», - рассказал Саутгейт журналистам.

Матч Англия – Сенегал стартует 4 ноября в 22:00 по московскому времени.