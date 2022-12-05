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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кулибали: «Сборная Англии очень сильна, мы можем гордиться своим выступлением»

05 Декабря 2022 • 00:51 Комментировать
Англия
3:0
Сенегал
окончен

Центральный защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали прокомментировал поражение от Англии (0:3) и вылет своей команды.

Сенегальцы дважды пропустили в концовке первого тайма, а после перерыва позволили англичанам довести счёт до крупного.

«Мы отдали все силы и можем гордиться собой, за игру сборной Сенегала в Катаре явно не стыдно, – считает Кулибали. – Надеюсь, мы продолжим расти и выступим на чемпионате мира через четыре года. Для меня большая гордость быть капитаном этой потрясающей команды. Все игроки достойно проявили себя, но сегодня нам противостояла очень сильная сборная Англии. Выражаю благодарность болельщикам, которые поддерживали нас даже при счёте 0:3», – сказал в интервью beIN SPORTS центрбек.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Сенегала Калиду Кулибали
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