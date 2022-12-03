Кейн рассказал о своём состоянии перед матчем с Сенегалом

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал, как чувствует себя в преддверии поединка 1/8 финала чемпионата мира.

Англичане сыграют против сенегальцев 4 декабря в 22:00 по московскому времени. Известно, что Кейн испытывал некоторые проблемы со здоровьем после встречи первого тура с Ираном, однако сам форвард утверждает, что причин для беспокойства нет: «Никаких проблем, с каждым днём я чувствую себя всё лучше. Моя нога уже в порядке, я почти не чувствую боли, чему очень рад. Что касается моей формы, думаю, здесь проблем тоже нет. Понимаю, что мою игру оценивают прежде всего по забитым голам, но я сосредоточен на том, чтобы помогать команде», – отметил на пресс-конференции Кейн, не забивший ни одного мяча в Катаре, но трижды ассистировавший партнёрам.