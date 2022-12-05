Сака рассказал о важной роли Кейна в сборной Англии

Атакующий полузащитник сборной Англии Букайо Сака высказался о значимости центрального нападающего Гарри Кейна для национальной команды.

«Гарри очень сильно любит забивать голы. Это важный футболист для нашего коллектива. Кейна можно назвать связующим звеном сборной Англии в линии нападения», - приводит слова вингера BBC Sport.

В 1/8 финала чемпионата мира – 2022 сборная Англии уверенно переиграла команду Сенегала со счетом 3:0. За путевку в полуфинал мундиаля подопечные Гарета Саутгейта поспорят с Францией. Противостояние британцев и действующих чемпионов мира пройдет 10 декабря.