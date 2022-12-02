ФИФА наказала сборную Сенегала

Сборная Сенегала получила наказание от дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА). Африканскую команду оштрафовали на десять тысяч швейцарских франков за нарушение регламента о СМИ, рапортует пресс-служба организации.

Нарушение заключается в том, что на пресс-конференции перед матчем с Эквадором не присутствовал футболист сборной Сенегала, хотя это положено по регламенту. Наставник сборной Алиу Сиссе объяснил отсутствие подопечного тем, что он не хотел, чтобы хоть кто-то из игроков провел в дороге три часа до поединка.

Сенегал вышел в плей-офф чемпионата мира, где встретится со сборной Англии.