Павлюченко дал прогноз на матч Англии против Сенегала

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира между Англией и Сенегалом.

«На мой взгляд, здесь все предельно понятно и сенсации в этой схватке не предвидится. Англия набрала отличный ход и сильнее оппонента по всем параметрам. Мой прогноз — фора (-1) на Англию», — цитирует Павлюченко Vseprosport.

Эксперт считает, что Сенегал сможет навязать какую-то борьбу в первом тайме, но победителем матча станут англичане. Встреча между командами состоится сегодня, 4 декабря, начало — в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.