Саутгейт — о Рэшфорде: «Его сила удара невероятна»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о нападающем национальной команды Маркусе Рэшфорде.

Специалист похвалил своего подопечного, отметив его психологическую уверенность и силу удара.

«Он прямолинеен, его сила удара невероятна. Если вы поговорите с любым вратарём нашей команды за последние пять-шесть лет, все они вам это скажут», — заявил Саутгейт.

Напомним, что сегодня, 4 декабря, сборная Англии встретится с Сенегалом в матче 1/8 финала чемпионата мира. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Если команде Саутгейта удастся одолеть чемпиона Африки, то в четвертьфинале мундиаля ей предстоит помериться силами с победителем противостояния Франция — Польша.