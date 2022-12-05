Беллингем: «Хендерсон очень недооценён»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем похвалил своего товарища по команде Джордана Хендерсона.

Именно 19-летний хавбек дортмундской «Боруссии» выступил в качестве ассистента для Хендерсона, когда тот открыл счёт в матче против Сенегала. Англичане довели дело до уверенной победы (3:0) и шагнули в четвертьфинала чемпионата мира, где сыграют против Франции.

Беллингем отдельно отметил вклад Хендерсона в командный успех: «Он проделал выдающуюся работу. О нём говорят много всякой ерунды, но на самом деле он очень хорош. Отлично одарён технически, очень недооценён. Джордан определённо заслуживает большего уважения», – заявил в послематчевом интервью юный футболист.