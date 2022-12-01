Почеттино: «Мне всегда нравился Рэшфорд»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде.

Аргентинский специалист признался, что всегда относился с симпатией к английскому форварду, который в настоящий момент защищает цвета своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Я считаю, что он отличный игрок. Ему просто нужна уверенность и вера в то, что он может достичь самого высокого уровня, потому что необходимыми качествами он обладал всегда», — сказал Почеттино.

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд провёл в составе манкунианцев 19 матчей, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.