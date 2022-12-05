Шишкин прокомментировал победу сборной Англии над Сенегалом

Экс-футболист российской национальной команды Роман Шишкин высказался об уверенной победе сборной Англии в 1/8 финала ЧМ-2022.

«У Сенегала были хорошие подходы и моменты, особенно в первом тайме, но сказался уровень игроков, наверное, которым не удалось их реализовать. А англичане всё прекрасно сделали, реализовали, отмечу, конечно, прекрасную игру Кейна. Особенно в первом голе», — приводит слова бывшего защитника столичного «Локомотива» издание «РБ Спорт».

Шишкин отметил, что лидер «Тоттенхэма» выступил в игре с африканской сборной в роли «ложной девятки», заслуженно получив звание лучшего игрока встречи после яркого перформанса.

Напомним, что родоначальники футбола уверенно выиграли со счётом 3:0 и попали в 1/4 финала на Францию. Встреча в Эль-Хауре пройдёт в субботу, 10 декабря.