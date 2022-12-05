Хендерсон оценил победу Англии над Сенегалом

Хавбек Джордан Хендерсон прокомментировал крупную победу сборной Англии над командой Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022. Британцы уверенно выиграли со счетом 3:0 и шагнули в следующий раунд турнира.

«Англия показала отличный футбол. Мы забили несколько хороших голов, прекрасно оборонялись и сыграли на ноль. Это очень важно.

Мне было приятно отметиться голом. Рад внести свой вклад в результат. Но самое главное для нас – это победа», - передает слова Джордана BBC.

В четвертьфинале Англия сыграет против действующего чемпиона мира – сборной Франции.