Хендерсон оценил победу Англии над Сенегалом

Хавбек Джордан Хендерсон прокомментировал крупную победу сборной Англии над командой Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022. Британцы уверенно выиграли со счетом 3:0 и шагнули в следующий раунд турнира.
«Англия показала отличный футбол. Мы забили несколько хороших голов, прекрасно оборонялись и сыграли на ноль. Это очень важно.
Мне было приятно отметиться голом. Рад внести свой вклад в результат. Но самое главное для нас – это победа», - передает слова Джордана BBC.
В четвертьфинале Англия сыграет против действующего чемпиона мира – сборной Франции.
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