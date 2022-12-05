Бышовец объяснил поражение сборной Сенегала от сборной Англии

Бывший главный тренер национальной сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал исход поединка между сборными Сенегала и Англии (0:3).

«Что касается Англии и Сенегала, то тут африканская команда, в отличие от поляков [проигравших французам (1:3)], с первых минут решила играть в быстрые контратаки. Конечно, не хватило класса в обороне», - приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Также специалист отметил нарушение баланса в структуре сенегальского коллектива – из-за того, что команда слишком сильно раскрывалась игроки сборной Англии имели возможность использовать образовывавшееся пространство.