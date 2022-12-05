Саутгейт высказался о выходе сборной Англии в четвертьфинал ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии поделился мыслями после победы в матче 1/8 финала над Сенегалом со счётом 3:0.

В составе англичан отличились Джордан Хендерсон, Гарри Кейн и Букайо Сака. Два из трёх голов были забиты до перерыва.

«Мне понравилось, как уверенно мы действовали у чужих ворот, также я бы отметил работу игроков без мяча. В первые полчаса у нас возникали трудности, когда Сенегал действовал энергично и оказывал активное давление», – цитирует Telegraph Саутгейта, также высказавшегося о следующем сопернике – сборной Франции: «Это очень сильная команда, её достижения говорят сами за себя. В составе сборной Франции много индивидуально одарённых игроков. Мы должны показать свой максимум в четвертьфинале».