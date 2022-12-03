Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден назвал свою любимую позицию на поле. Напомним, что универсальность молодого футболиста позволяет ему сыграть на любой позиции в атаке.

«Моя любимая позиция? Честно говоря, даже не знаю. Всё, что связано с атакой. Будь это левый или правый вингер, либо же «десятка». Любая из трёх перечисленных», – цитирует полузащитника BBC Sport.

На этом чемпионате мира Фоден отметился одним забитым голом в третьем туре группового этапа с Уэльсом. Ранее футболист признался, что его не устраивает количество игрового времени под руководством Гарета Саутгейта.