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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Фоден назвал свою любимую позицию

03 Декабря 2022 • 16:33 Комментировать
Англия
...
Сенегал
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04.12 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден назвал свою любимую позицию на поле. Напомним, что универсальность молодого футболиста позволяет ему сыграть на любой позиции в атаке.

«Моя любимая позиция? Честно говоря, даже не знаю. Всё, что связано с атакой. Будь это левый или правый вингер, либо же «десятка». Любая из трёх перечисленных», – цитирует полузащитника BBC Sport.

На этом чемпионате мира Фоден отметился одним забитым голом в третьем туре группового этапа с Уэльсом. Ранее футболист признался, что его не устраивает количество игрового времени под руководством Гарета Саутгейта.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Фил Фоден
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АНГЛИЯ СЕНЕГАЛ
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