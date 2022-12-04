Саутгейт прокомментировал отсутствие Стерлинга в составе сборной Англии

Главный тренер сборной Англии объяснил выбор состава на матч 1/8 финала чемпионата мира против Сенегала.

Как уже сообщалось, Рахим Стерлинг пропускает встречу по личным причинам: «У него семейные дела. Сегодня утром я провёл много времени, беседуя с ним, но теперь ему помогут другие люди. Надеюсь, он решит проблемы и сможет вернуться к следующему матчу, если мы пройдём дальше».

Также Саутгейт высказался о попадании в стартовый состав других игроков атаки: «Сака был великолепен в двух первых матчах. Мы считаем, что он определённо заслужил свой шанс сегодня, как и Фил Фоден, показавший впечатляющую игру», – цитирует BBC рулевого англичан.