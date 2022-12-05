Мане прокомментировал вылет Сенегала на стадии 1/8 финала ЧМ-2022

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане доволен выступлением сборной Сенегала на катарском мундиале.

Сам Мане, напомним, пропускал турнир из-за травмы, полученной в матче за «Баварию» незадолго до паузы в клубном футболе. Без своей главной звезды сенегальцы сумели выйти из группы, но уступили на стадии 1/8 финала сборной Англии (0:3).

«Люди в Сенегале очень гордятся вашим выступлением на чемпионате мира, вы покорили сердца всех сенегальцев, достойно представив цвета нашей национальной сборной. Мы продолжаем расти, впереди нас ждёт борьба за новые трофеи», – написал Мане в социальных сетях.