​Сборная Англии назвала состав на матч с Сенегалом, Стерлинг не сыграет

В рамках 1/8 финала чемпионата мира сборная Англии будет противостоять Сенегалу. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Хендерсон, Беллингем, Сака, Фоден, Кейн.

Ранее сообщалось, что Рахим Стерлинг пропустит матч.

Матч сборных Англии и Сенегала начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Победитель противостояния Англия – Сенегал в 1/4 финала чемпионата мира будет играть против Франции. Именно французы являются действующими обладателями трофея чемпионата мира.