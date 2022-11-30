Саутгейт оценил расклад сил в матче Англия - Сенегал

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предстоящей встрече с командой Сенегала в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Это будет очень непростой поединок. У Сенегала хорошо организованная команда. У них быстрые и техничные футболисты. В этой встрече Англия будет считаться фаворитом, и нам предстоит оправдать свой статус», - передает слова специалиста Beln Sports.

Напомним, что сборная Англии финишировала на первом месте в своей группе, а Сенегал пробился в 1/8 финала со второй строчки. Матч этих команд состоится в воскресенье, 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.