Наставник Сенегала Сиссе: «Англия – одна из лучших сборных в мире, в первые полчаса мы выглядели хорошо»

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал поражение в 1/8 финала от Англии (0:3).

«Мы достойно смотрелись в первые полчаса, но не сумели извлечь из этого пользу. Мы проделали упорную работу, чтобы проявить себя на чемпионате мира и пройти как можно дальше, но сегодня мы вынуждены признать, что Англия сильнее. Нам противостояла одна из лучших сборных в мире, и в этом матче была заметна разница в классе.

Очевидно, что отсутствие игрока такого уровня, как Садио Мане, не могло не сказаться на нашем уровне, однако мы достойно проявили себя, и я доволен тем, что увидел в этих четырёх матчах. Африканский футбол продолжает прогрессировать», – отметил рулевой сенегальцев.