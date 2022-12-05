​Игроки сборной Англии на пути в четвертьфинал ЧМ-22 не получили ни одной карточки

Футбольная Англия отмечает выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира – в воскресенье вечером команда Гарета Саутгейта обыграла Сенегал со счётом 3:0. Любопытно, что в четырёх прошедших матчах мундиаля игроки английской сборной не получили ни единой карточки.

Сборная Англии является единственной командой с нулём в графе «карточки» на текущем чемпионате мира. На втором месте по фэйр-плей идёт Испания с одной жёлтой карточкой. Впрочем, испанцы пока провели только три матча.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Англии сыграет против Франции. Игра пройдёт в субботу, 10 декабря.