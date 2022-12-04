Альбертини назвал имя игрока «Милана», возвращения которого он ждёт больше всего

В лазарете «Милана» находятся четверо игроков, это голкипер Майк Меньян, это нападающий Златан Ибрагимович, защитники Давиде Калабрия и Алексис Салемакерс. Бывший полузащитник «Милана» Деметрио Альбертини ответил на вопрос, возвращения кого он дет больше всего - и это, как ни странно, вовсе не Златан Ибрагимович.

- Все игроки важны для второй части чемпионата. Но возвращение Меняна на поле важнее всего, он фундаментально важен для этой команды, - цитирует слова Альбертини pianetamilan.it.

Свой первый матч после возобновления чемпионата Италии «Милан» сыграет четвертого января против «Салернитаны».