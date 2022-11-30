Мостовой – о матче Англия - Сенегал: «50 на 50»

Бывший нападающий национальной команды России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче плей-офф чемпионата мира – 2022 в Катаре между сборными Англии и Сенегала.

Специалист признался, что предстоящий поединок вызывает у него повышенный интерес в связи с очень уверенной игрой, продемонстрированной африканцами во время противостояния с Эквадором (2:1).

«Пока оцениваю шансы англичан и сенегальцев 50 на 50», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

Матч между плей-офф между европейской и африканской командами состоится четвёртого декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.