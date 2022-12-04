​Тренер Сенегала Сиссе присутствует на матче с Англией, несмотря на болезнь

В воскресенье вечером сборные Англии и Сенегала сражаются в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Главный тренер африканской команды Алиу Сиссе присутствует на тренерской скамейке. Накануне, в субботу, он пропустил предматчевую пресс-конференцию – перед журналистами выступал член тренерского штаба команды Режис Богарт. Он сказал представителям СМИ, что Сиссе уже несколько дней болеет, поэтому рискует пропустить матч с англичанами.

Сборные Англии и Сенегала уже начали матч. Следить за происходящим на футбольном поле можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.