Хендерсон забил за сборную Англии в матче с Сенегалом

Как и в первом матче 1/8 финала чемпионата мира в воскресенье, счёт в матче сборных Англии и Сенегала был открыт в конце первого тайма. Быстрая атака британцев началась в центре поля на левой кромке. Гарри Кейн вертикальным пасом бросил в отрыв Джуда Беллингема, который своевременно сыграть чуть назад и в центр, а Джордан Хендерсон в касание метров с 15 низом пробил в свободную часть ворот. Счет стал 1:0.

Напомним, что соперником кого-то из этой пары станет сборная Франции, которая сегодня обыграла польских футболистов (3:1).

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.