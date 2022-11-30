Григорян заявил, что ему нравится сборная Англии

Бывший главный тренер «Химок» Александр Григорян оценил игру сборной Англии на чемпионате мира – 2022.

Эксперт считает, что наставника англичан Гарета Саутгейта справедливо критикуют за осторожную игру, но чемпионат мира не выигрывается только футболистами высокого класса.

«Мне нравится, что происходит со сборной Англии, я вижу, что они нацелены на результат», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Англия заняла первое место в группе B, набрав семь очков. На второй строчке расположилась сборная США (5 очков). Таким образом, именно эти две команды стали участниками 1/8 финала чемпионата мира.