Англия повторила рекорд по голам за один крупный турнир

Сборная Англии забила на мундиале в Катаре уже 12 голов, повторив свой рекорд по забитым голам на крупных турнирах. Очередным фактом делится Opta.

На это «трём львам» потребовалось всего четыре матча. Отметим, что половина из голов залетела в ворота сборной Ирана в первом туре группового этапа (6:2).

Кстати, 12 голов англичане забили и на чемпионате мира в России. Тогда эта сборная дошла до матча за третье место, где проиграла бельгийцам.

После разгромной победы над сборной Сенегала (3:0) нам стала известна вторая пара четвертьфиналистов катарского мундиаля. В очной встрече сыграют сборные Франции и Англии. Матч состоится 10 декабря в 22:00.

Французы несколькими часами ранее обыграли сборную Польши – 3:1.